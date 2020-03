Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Se intenta, se intenta

¿Te has duchado? Sí, varias veces si cuentas la lluvia que me ha caído encima paseando a la perra

¿Has salido de casa? As usual, he sacado la perra a pasear. As usual, con tan buen ojo que se ha puesto a llover

Pelis o series que has visto: Jo, es que hoy no he visto NADA.

Canciones o grupos que has escuchado: Lo nuevo de Donald Glover. Meh. It’s on YouTube.

Comida casera… Noddles y… Chanchanchaaaaaa… Pizza casera! He hecho la masa con harina, levadura, semolina, agua y leche. Amasar, reposar, dar forma y al horno. Supergood!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: ERTES, ERTES EVERYWHERE

Me ha cabreado: Encontrarme varios parques cerrados… No puedo soltar a la bicha para que corra 🐕

Me ha alegrado: Descubrir cierto placer al cocinar

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Correcciones finales de la revista, hincharme a bionades, birreo con mi gente

Foto del día 12: Look at that! Damm, that was a good pizza