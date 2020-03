Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, my brain is okay… pero, ¿hasta qué día voy a tener agujetas o se dejan de tener agujetas?

¿Te has duchado? Siii

¿Has salido de casa? nope

Pelis o series que has visto: I’m still with You y he visto Gran Torino por 285082405830458 vez esta tarde. Y por la noche intento ver pelis y no puedo, me duermo a los 3 segundos. Any tip? 🥱

Canciones o grupos que has escuchado: Dancing in the moonlight – Toploader , Riptide & Arctic Monkeys

Comida casera… Para desayunar un smoothie de fresa y plátano (el que llevaba a la ofi y no os llegué a hacer nunca – postcoronavirus traigo la licuadora un día y os hago – queda pendiente), para comer canelones (que no he hecho yo) y caldo para cenar.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: REAL que todo es del coronabicho. Pero ahí va algo de Trump : EE UU acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece 15 millones por información que conduzca a su detención.

Me ha cabreado: Odio hacer las cosas sin tiempo. Me han avisado de que tenía que hacer un trabajo de hoy para mañana, y segurísimo que era algo que sabían de hace tiempo y me podían haber comunicado antes. No creo que sea tan difícil hacer las cosa bien. Pero ya está hecho. El trabajo está hecho y yo cabreada. 🤬

Me ha alegrado: Leer hilos de Forocoches (que me pasa mi hermano, no soy forocochera jejeje). Un usuario dice: “Si los tests tienen un 30% de acierto, la solución está clara: Dictaminas justo lo contrario de lo que te dice el test y tienes un margen de acierto del 70%. Que alguien le mande esto al gobierno ya.” No sé, son tonterías pero me hacen gracia.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Prácticas, trabajar e ir al gym con mi hermano que a partir del jueves puede ir con un acompañante gratis y yo soy bastante ratilla. 🐭

Foto del día 12: Estaba jugando con Aleix a Fight List y teníamos que decir canciones de Juan Magan y pasó esto… ¿Nos tenemos que sentir mal?