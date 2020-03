Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? www – wandering, wondering and whimsical

¿Te has duchado? Yes, and the feet got an extra scrub – extra easy if you do a lot of yoga.

¿Has salido de casa? A pasear por el bosque. Hacía sol y nevaba a la vez. Ni hablar del viento.

Pelis o series que has visto: Better Call Saul. Me gusta más con cada episodio. Y me gustaría volver a ver The Wire. How great was The Wire?!

Canciones o grupos que has escuchado: Peter Licht. El albúm Melancholie und Gesellschaft y Lieder vom Ende des Kapitalismus. ¡Grandes! Pero se necesita una nivel avanzado de alemán. Las melodías en si son buenas pero no tan excepcionales.

Comida casera… Contexto es todo. Estamos a 1.000 metros. Con el caldo de ayer, crema de broccoli…

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Muy en serio, ya no hay noticias no relacionados con el corona. Hay artículos interesantes de “antes” y hay las corona-noticias de ahora.

Me ha cabreado: Tener que fregar tantos platos todo el rato.

Me ha alegrado: Ver sol y nieve al mismo tiempo. Joe perdiendo en Online Poker.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hacer las maletas para viajar a CPH mañana para celebrar el cumpleaños de unos de mis mejores amigos.

Foto del día 12: un roble magnífico y yo