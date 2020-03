Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, piensa. Y cuenta tiempo. Hoy ha tenido más de 24 h, ¿soy la única que se ha dado cuenta?

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Sigo con Detrás del instante de la 2 de TVE. Mola. Hoy veré a Gervasio Sánchez, creo.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy he tirado de radio to be honest. Alternando entre la Ser y En Lefko

Comida casera… Sigo tirando de batch cooking. Del pollo con verduras del otro día y de la crema de lentejas y brócoli

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Covid-19 resulta que es femenino según la RAE. Ains, pero sí está relacionada con el tema tabú. También que los perezosos nacen haciendo puenting.

Me ha cabreado: Mi vecino viniendo a ofrecerme media barra de pan porque no se la va a comer hoy, y total, mañana va a volver a salir a la calle. Y que se me están muriendo 2 plantas. ¿No se supone que las suculentas aguantan el apocalipsis? Quizás es que se acerca…

Me ha alegrado: Hablar con mi primo esta mañana. Y dos mensajes que me han llegado el mismo día (hoy) de 2 personas muy random que conocí en dos viajes muy distintos de hace mucho tiempo (India + Malasia). Ambos han pensado en mí hoy, así que España deber estar chupando minutos de TVs all over the world. #GoUs

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Habría estado en Viena por primera vez en mi vida. Y me habría cabreado un poco por no tener mucho tiempo para ver la ciudad aparte del evento en el que tenía que currar.

Foto del día 12: Estoy jugando a Apalabrados con la mamma