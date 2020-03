Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy un poco de bajón pero ya va bien de tanto en tanto.

¿Te has duchado? Sip. Sin pelo. Pero me he duchado.

¿Has salido de casa? Nope

Pelis o series que has visto: Estoy on fire con Crims. Voy a recomendar Big Little Lies a tope para todo aquél que no la haya visto.

Canciones o grupos que has escuchado: Alton Ellis & The Specials

Comida casera… Tortitas! Aptísimas para diabéticos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: The Great Barrier Reef likely just experienced its most widespread bleaching event on record.

Me ha cabreado: La noticia anterior. En general hoy he estado un poco ausente así que más bien he cabreado yo.

Me ha alegrado: La música siempre siempre me alegra 🤟🏼. También, ver fotos de hace anys i panys de mi family.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Voy a replantear esta pregunta. No tengo ni idea de qué hubiera hecho (a parte de levantarme, cagarme en la RENFE, llegar tarde a la ofi y currar), pero he empezado a escribir una lista de las cosas que me gustaría hacer en mi tiempo. Cosas que quizás hacía antes y echo de menos o cosas que nunca he hecho y me gustaría hacer o dedicar más tiempo. ¿Algunas de esas cosas? Sacar más fotos, dibujar, descubrir nueva música, nuevos grupos, leer más y aprender, en general.

Foto del día 12: Es mi mama con su gato. El cual por cierto vivió 21 años y mi madre lo llevaba hasta en la moto de un lado a otro cual Mario Casas.