Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? La cabeza bien, mi barriga no tanto…

¿Te has duchado? Sí, afeitado y cortado el pelo.

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Hoy he jugado al Scrabble, cuenta?

Canciones o grupos que has escuchado: Nirvana

Comida casera… Repetimos con lo que sobró de lasaña de carne con CALABACÍN

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Los test rápidos de coronavirus comprados en China no funcionan bien

Me ha cabreado: Hoy nada en especial

Me ha alegrado: the sun has returned

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Tomarme unas cañas por Parlament

Foto del día 12: