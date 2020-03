Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy de vuelta a la hiperactividad. Planeando una semana que viene muy proactiva.

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: The Gentlemen, la última de Guy Ritchie. Entretenida, y más tolerable que las 2-3 últimas suyas.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy a tope con los podcasts de BCN Més Ràdio.

Comida casera… Hoy una hamburguesa con patatas fritas. Mañana brócoli, lo juro.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Este anormal haciéndose viral en Méjico y el mundo:

Me ha cabreado: El tontito de antes me ha soliviantado un poco.

Me ha alegrado: Me siguen proponiendo trabajo, lo cual me ayuda a mantener la calma pese a la incertidumbre de todo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Irme a pasar el fin de semana a una masía con colegas de toda la vida y sus 3 nuevos bebés.

Foto del día 13: Mi niña, que es muy graciosa.