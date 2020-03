Conocidxs con coronavirus: 7

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Se que llevamos solo como 13 días de cuarentena pero my brain dice que parece más

¿Te has duchado? Respondo lo mismo que se le dice a la muerte cuando te mira a la cara: not today

¿Has salido de casa? Claro, a perrear, tirar la basura y comprar fruta a punta pala

Pelis o series que has visto: Vimos la última de Guy Ritchie, The Gentlemen. Muy buena, al nivel de Snatch

Canciones o grupos que has escuchado: Me estoy poniendo al día del podcast Crims, pero en un par de días me quedo sin episodios…

Comida casera… Tras una semana muy cocinitas esta vez ha tocado ensaladitas y verdura. Pero este finde haremos nuestro propio pan

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hombre es sobre corona, pero lo de que te tanguen con miles de tests defectuosos tiene delito.

Me ha cabreado: Asistir a un webinar sobre ideas de cómo paliar los efectos económicos que va sufrir el sector editorial y que se resuma en: deuda y ERTEs. ¿En serio nadie plantea alternativas a eso?

Me ha alegrado: Poder visitar la ofi de BCN Més y regar las plantitas!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Jugar a basket, estar con mi gente.

Foto del día 13: Cosas que me dan alegría a día de hoy: tener un comedor bonito y Tilde :)