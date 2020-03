Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, still working & still with agujetas

¿Te has duchado? Siiiii

¿Has salido de casa? Nope

Pelis o series que has visto: Ya voy por el capítulo 7 de You. Estoy solo enganchada a eso. Y sigo intentando ver pelis por la noche, pero the same as always 😴

Canciones o grupos que has escuchado: Ahora mismo estoy viendo el directo de Estopa en su IG. Y he empezado a escuchar los podcasts de Crims

Comida casera… Puré, bistec y arroz. Y unas galletas de chocolate que me han salido bastante ricas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo más interesante que he encontrado hoy es que es el día del queso. Yo, como quesera oficial, os recomiendo el Flor de Esgueva y el formatge de cabra “sarró” de Montbrú. Y cualquiera que sea seco y que tenga trufa por dentro 🤤

Me ha cabreado: Me dejé la copa menstrual en Barcelona ya que creía que esto del confinamiento no duraría tanto. Y fui a la farmacia a comprarme una. No me acordaba de qué talla gastaba (sí, va por tallas). Compré la única que había. Sin mirar el envase ni nada, la herví y la utilicé. Después de todo eso, miré la caja y ponía: “TALLA S: para menores de 18 años que no han mantenido relaciones sexuales”. Pues ni cumplo una cosa, ni la otra. Y obviamente me la puse y fue un completo desastre. Muy bien Gemma, 22 euros a la basura 👏 pero me lo merezco por no leer.

Me ha alegrado: Nada en particular me ha alegrado, estar rodeada de la gente que me importa ya es suficiente. Y que esto de estar encerrados nos está afectando a todos y decimos y hacemos más tonterías de lo normal para sobrellevar todo esto. Y creo que estamos todos más graciosos.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hacer la presentación del TFG por la mañana. No habría venido a la ofi y hubiera puesto en el calendario “Presentación Gemma TFG” pero Joe me lo hubiera editado y cambiado por “Presentación Gemma TPV”. Después trabajar, ir a mi casa y salir por la noche a hacer unas birras.

Foto del día 13: Pues mis galletas, ojalá pudierais olerlas.