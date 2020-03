Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Supongo, aunque a veces creo que estoy viviendo en slow-mo.

¿Te has duchado? Ayer, sí. Hoy también, quizá…

¿Has salido de casa? No. Hace frío. ¿Qué ha pasado al invierno soleado primaveral de antes?

Pelis o series que has visto: Better. Call. Saul. Season 2.

Canciones o grupos que has escuchado: Podcast Living Planet de Deutsche Welle.

Comida casera… Otro pollo entero y un stir-fry con brócoli, col, cilantro y cebollino del huerto.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Uno de los podcasts de Living Planet habla del pangolín, un animal algo famoso de momento. Parece ser que gente supersticiosa, principalmente en China, cree que su armadura tiene propiedades curativas y algo mágicas, pero resulta ser que dicha armadura es muy parecida a tus uñas. ¿Lección? Sell your finger and toenails to China to survive the economic shutdown?

Me ha cabreado: WE ARE KILLING THE PLANET, JODERRRR. WAKE THE FUCK UP, PEOPLE! (NOT YOU, YOU’RE COOL.)

Me ha alegrado: It warmed up a little bit, so that’s good.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? La idea fue coordinar una entrega de compost para el huerto pero el Consorci del Bages per a la gestió de residus está cerrado (como todo lo demás). Quiere decir que el coste del compost que quiero vale 3x a día de hoy.

Foto del día 13: Papapapa-paaaaanngoooolliiiinnn