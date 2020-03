Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Mucho sobre la ironía de la vida, el futuro de los podcasts como medio y mis padres en Alemania.

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? A buscar leña y ver qué tal las plantas. El perejil está on fire.

Pelis o series que has visto: 3 episodios de Better Call Saul. Lesson learned: if you want to get fired, stop flushing the office toilet after #2 and start playing the bagpipes.

Canciones o grupos que has escuchado: A Adán Jodorowsky cuando era Adanowsky

Comida casera… Hoy ha cocinado Joe, fideos fritos. Le apetecía algo asiático. Se agradece el cambio después de tantos días de sopas y caldos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: The past and present of paper and the future of cellulose nano-composites.

Me ha cabreado: No abrir el cañón antes de encender la chimenea.

Me ha alegrado: Que un podcast diario donde un virólogo explica los muchos aspectos del Covid con mucha calma y sin reducir la complejidad, se ha hecho viral en Alemania. Basta ya con los titulares sensacionalistas.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? ¡Estaría en Copenhagen celebrando el cumpleaños de mi mejor amigo de la uni!