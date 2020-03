Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bastante bien, además hoy me ha dado el aire. Y hoy ha tenido solo 22 horas, no como ayer.

¿Te has duchado? No

¿Has salido de casa? Sí. Dos veces. A hacer la compra semanal esta mañana. Y a donar unas cazuelas a la xarxa de voluntaris de Poble Sec.

Pelis o series que has visto: Res!

Canciones o grupos que has escuchado: He escuchado el especial Minigomaespuma de Emergencia. Ains, qué pena. Porque un poco meh. Cuando pasaste tu adolescencia escuchándolos a diario, nada será igual. Pero respect por haber vuelto. Ci voleva una pandemia…

Comida casera… He cocinado patatas al horno y champiñones al ajillo para acompañar el V.2 de lomo de Argovejo

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Os aseguro que no hay vida más allá del coronavirus. Sí que he leído que Macedonia del Norte ha entrado en la OTAN. Que a mí plin, si no fuera porque esto me ha llevado a reconfirmar que el nuevo nombre del país es, al parecer, Macedonia del Norte. Y pasó en 2019, me dice la wikipedia, pero yo no me había desayunado. Ha sido una lucha a muerte de los griegos (que conozco por la parte que me toca) para que la ex-república yugoslava no se hiciera llamar como una región de Grecia, por cierto bastante gorda históricamente hablando por ser la tierra de Alejandro Magno. Pasaron por situaciones absurdas, como buscarle un nombre a la Prince (cuando se rebautizó con un simbolito impronunciable y hubo que empezar a llamarle “The Artist Formerly Known As Prince”), y durante más de 20 años el país se llamó FYROM (former Yugoslav Republic of Macedonia). Pero nada, que ya está to’ arreglao.

Me ha cabreado: Hoy no me he cabreado.

Me ha alegrado: Que alguien, colgando un vídeo en rrss para recordar que una persona muy querida que se fue hace tiempo hoy habría cumplido años, nos ha hecho conectar a gran parte de la familia con ese recuerdo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Habría vuelto de Viena ayer y mañana tendría que haberme ido a Amsterdam para otro evento, así que hoy habría vegetado y probablemente habría tomado cañas in the hood..

Foto del día 13: Mi calle en tiempos de Coronavirus