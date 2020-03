Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes. Pensamientos influenciados por hormonas, but still thinking, yes.

¿Te has duchado? Sí. Poca creatividad con el outfit.

¿Has salido de casa? Bajar a 🐶 y respirar hondo.

Pelis o series que has visto: En un ratillo veo Lost in Translation por Netflix Party. Se está haciendo costumbre esto y me gusta.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy mood depresión con Ed Maverick. Hasta que Bad Bunny ha sacado el videoclip de Yo Perreo Sola, o sea, ¡¿WOW?!

Comida casera… Tinc al forn pa de pessic ☺️, vegan. Súper fácil la receta, allá va 👉 3 tazas de harina + 2 tazas de leche vegetal + 1 taza de aceite + 2 tazas de azúcar + ralladura de 1 naranja + 18 gr. de levadura. Se bate todo 👉 al molde 👉 al horno (180º) 👉 pa’ dentro. 🤗

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: ¿Lo del hombre muerto en Asia por otro virus transmitido por roedores? Riendo por no llorar.

Me ha cabreado: Tantas cosas de un día para el otro…🩸 Diré una suave: me he perdido el concierto de Estopa.

Me ha alegrado: Las videocalls nocturnas improvisadas que parecen fiestas de pijama. Sobre todo cuando estamos todas en nuestras respectivas camas, sin luz, y entramos en un bucle de risa y miedo por la mala calidad de la videollamada que hace que tu amiga parezca entre un hombre, un monstruo o tu misma amiga, pero poseída. jajaja. ¿Tengo 21 años vale? 👧 don’t judge me. 👀👇 Ver la foto de más abajo para acabar de entender.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Abrazar a mis amiguitas, pero no tan fuerte como haré cuando pase todo esto.

Foto del día 13: mi amiga poseída