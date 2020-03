Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Not at all.

¿Te has duchado? Yes!!

¿Has salido de casa? No!!

Pelis o series que has visto: La Modista! No la había visto y me gustó mucho

Canciones o grupos que has escuchado: Post Malone y el disco de Bad Bunny, sip.

Comida casera… Ensalada. Mañana intentaré hacer pastel de queso.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: I’m out!

Me ha cabreado: Vi que una pobre señora mayor se estaba ahogando en su casa y llamó a emergencias. Cuando llegaron los sanitarios con la ambulancia se dieron cuenta que había tenido un ataque de ansiedad. Su nieta contó que se pasa el día viendo la televisión y como para no agobiarse… Stop please

Me ha alegrado: Duchar a mis chuchos

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Jugar un partido de fútbol (nos han suspendido la liga y lo más probable es que no volvamos a jugar) y seguramente salir de fiesta.

Foto del día 13: