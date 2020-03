Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy no ha sido un buen día. 😞

¿Te has duchado? Nooo

¿Has salido de casa? No he salido pero he dado una vuelta por el jardín.

Pelis o series que has visto: Vi The Decline. Peli muy de domingo por la tarde, ya puede preparase Antena 3 para comprarla y ponerla nonstop cada domingo.

Canciones o grupos que has escuchado: He estado escuchando mi live favorito de Brian Blade.

Comida casera… Acabé la tirada de puré que hice ayer, con arroz y algo de pollo. Ya os digo, un clásico mío.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Es sobre coronavirus, pero es muy importante saber qué les pasa las mascotas que se quedan sin sus amos en esta crisis.

Me ha cabreado: Tener como 5 o 6 mecheros por casa y que Roberto juegue con ellos y me los esconda todos. Igual alguien quiere que deje de fumar. 🐱

Me ha alegrado: He estado un rato tocando la batería muy suave – mi otro amor. 🥁¿Por qué no hay iconos de una batería?

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Trabajar a l’Esclat, ir a hacer unas cañas por ahí, aprovechar este solete que hace.

Foto del día 10: My love.