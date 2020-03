Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy solo pensando en comida, así de gordo soy. Todo el día. No es broma.

¿Te has duchado? Inspirado por Víctor, hoy no solo me he duchado sino que me hecho un tratamiento serio: afeitado, apurado y aceite en la barba; tratamiento en el pelo y hasta he usado secador; y un poco de crema para la cara de Mamita Botanicals. Sacando la señora que llevo dentro (no tan dentro, ya está casi fuera…).

¿Has salido de casa? No. Al balcón a comerme la ensalada para comer.

Pelis o series que has visto: The Third Wife. Oof… durita, una adolescente vietnamita obligada a casarse en un matrimonio de conveniencia.

Canciones o grupos que has escuchado: Tom Misch y De La Soul

Comida casera… Ensalada césar con un toque euro-asiático (salsa de pescado Thai en lugar de anchoa, por ejemplo).

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: He visto un vídeo de un taller de Bangladesh en condiciones terribles en el que se hacen máscaras para la protección del Covid-19. Triste, prefiero ni compartirlo.

Me ha cabreado: Uno de los muchos vecinos que tengo que está como las maracas de Machín… (más en la foto de abajo).

Me ha alegrado: Soy muy pesado, pero es así: hablar con mis amigos y mi familia.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hoy lo he visto muy claro. Necesito salir a patinar al sol. Hoy lo necesitaba, y tan pronto como pueda salir a la calle con cierta normalidad pillaré la tabla cruiser y a surfear el asfalto.

Foto del día 14: Mi IG story de hoy ha sido súper popular entre mis amigos. Soy famosamente gruñoncín.