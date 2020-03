Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? A lot of things

¿Te has duchado? In a minute

¿Has salido de casa? A diario, 3 veces mínimo. Y aún nadie me ha increpado o multado. Que confinamiento mas light…

Pelis o series que has visto: Hemos empezado a ver El Hoyo, en Netflix. Malrollera a saco, pero mola.

Canciones o grupos que has escuchado: El nuevo albúm de Dua Lipa. Mola!

Comida casera… Jeje (gesto de juntar las manos y chasquear los huesos de los dedos), hemos hecho coca de yogur, galletas de avena y canela, pan casero y pasta de setas y trufa blanca. In one day!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: ok, es una tontá, pero Chris Hemsworth tiene un free trial de su app de entrenamiento personal durante 6 semanas. Ideal para ponerse cachas as Thor durante la quarentena!

Me ha cabreado: Que se aprueben ahora nuevas medidas para el confinamiento que se tendrían que haber aplicado hace semanas.

Me ha alegrado: Jugar ayer un rato al Houseparty con mis amistades :)

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Jugar un partido de basket e ir a Tarragona a ver a mis sobrin@s. We miss them :(

Foto del día 14: It’s happening. La perra ha ganado la partida y ha logrado dormir en nuestra cama. We are all dommed.