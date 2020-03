Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Se me hace difícil todo un poco en general. Pienso demasiado.

¿Te has duchado? NO. Si no hay ejercicio, no me ducho, easy, que tampoco hago nada para ensuciarme.

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: He utilizado JustWatch para que me recomendara series y pelis ya que no tengo ni idea de qué ver. Me paso más de 20 minutos buscando una peli y al final para nada, porqué me acabo durmiendo. Pones tus 5 pelis/series favs, las plataformas que usas y voilà! Te salen recomendaciones para ti. De momento, me ha recomendado Unbelivable y not bad.

Canciones o grupos que has escuchado: Pues me ha dado por los lives. Y he estado viendo lives de Glastonbury: Arctic Monkeys (obviously) y de the Macabees. Os dejo aquí un top 5 de mejores actuaciones en este festival.

Comida casera… Me estoy dando cuenta que como 60% de mierda y 40% de comida normal. ¿Qué me está pasando? A partir del lunes como bien, please. Sino me veréis entrar haciendo la croqueta a la ofi. CROQUETAAAAAAAS 🤤

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Es sobre el corona. I’m sorry. Pero hace gracia. Un policía indio usando el “coronahelmet”

Me ha cabreado: Yo misma y que la primavera trompetera ya llegó y tengo MUUUUUUUUUCHA alergia. Suerte que no estoy en Barcelona porque cada año maldigo a los plataneros de la ciudad y a la Colau por no cortarlos. (I’m sorry Colau pero siempre pillas, perks of being alcaldesa de Barcelona).

Me ha alegrado: Estar viva y no tener el bicho. Y esto. ¡Qué rabia me da la UE a veces! Y ver que hay países de primera clase y de segunda (como en todo el mundo, pero España juega en Primera División). Ya vendréis ya, a hacer balconing a españita en verano porqué no tenéis playas bonitas, ni tapas deliciosas, ni un solete que os pueda broncear el cuerpo danone, ni está lloviendo cada 3×4 🤬Enfin, que esto era lo de “algo que te haya alegrado” y me estoy liando.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ver si hacen algún evento en Bcn de foodtruckeo y seguramente habría convencido a Euli para que fuera conmigo. She’s always in a tot (y si incluye cerveza/ alcohol aún más).

Foto del día 14: Pues el smoothie de ayer. Que conste que YOSOY no me patrocina la cuarenteen.