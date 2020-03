Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Thinking a lot, primarily about next steps, including a kamikaze run into Barcelona.

¿Te has duchado? ¡Hace 2 minutos!

¿Has salido de casa? Mañana saldré. Además hará bueno. Hace falta algunos documentos profesionales de la oficina y un par de artículos personales para seguir en confinamiento hasta después de semana santa.

Pelis o series que has visto: Better Call Saul. No ha nada mejor para el confinamiento que una serie buena que ya lleva cinco temporadas, ¿no?

Canciones o grupos que has escuchado: Nope. Podcast total.

Comida casera… Ayer cocinó Lena. Ein brat nudeln und ein Brokkolisuppe mit Huhnchen. suppe mit

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Um…uh…errrr…. Me están machacando en Conquer Club. ¿Cuenta?

Me ha cabreado: Ayer poco, la verdad. Pero un poco lo mismo. El limbo. Después de dedicarte a algo durante más de 14 años, no saber cómo podrás seguir después de todo esto. Un estrés general, fundamental, nada más.

Me ha alegrado: Hombreeeee, he visto a dos lagartijas haciendo el amor. Yessir!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hubiera pedido compost para preparar el huerto y estaría preparando el huerto.

Foto o vídeo del día 14: ¡Es el video del chiki-bum-bum de las lagartijas! Fíjate, cada animal del mundo hace lo mismo cuando le pillan en el acto y se dan cuenta.