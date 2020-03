Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Pienso más en el pasado que en el futuro. Los abuelos, sus guerras, su sociedad, su comida ….

¿Te has duchado? Sí. ¡Y he limpiado la ducha a la vez!

¿Has salido de casa? Sí, para trabajar un poco en el huerto pero como hay más nieve prevista, no he plantado nada todavía.

Pelis o series que has visto: Esta respuesta no va a cambiar mucho hasta la semana que viene: Better Call Saul tiene 5 temporadas y estamos en la segunda. Escrito eso, me parece más recomendable a nivel cinematográfico con cada episodio que veo.

Canciones o grupos que has escuchado: Peter Broderick’s Eyes Closed And Travelling

Comida casera… Bratnudeln ;) Pasta de ayer frita con bacon y huevo. Un plato de mi infancia.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Es corona pero urgente. Una amiga nos ha reenviado el siguente mensaje: Hola , el hospital del mar necesita máscaras. Busca a gente que tenga y quiera / pueda donar si tiene máscaras del decathlon de cara entera. Hay que enviar un email a la siguiente dirección y la guardia urbana pasa a recogerlas. Se agradece la difusión y la colaboración. mascaras.hospitaldelmar@gmail.com

Me ha cabreado: Sentirme tan incapacitada.

Me ha alegrado: Que mi padre ha dejado de enviarme bromas sobre papel higiénico, o la falta de ello.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Resaca total después de la gran fiesta en Copenhagen. ¿Tomar mimosas, quizá?