Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bien. Pero hoy he estado en 80% del día en horizontal. O sea, cerebro bien; cuerpo, mal. Vegetalismo

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Modern Love de la cuenta olvidada de mi madre de Amazon Prime. Historias cortitas basadas en historias reales de una columna de NY Times. Mola bastante. Un capítulo sobre una chica bipolar me ha parecido sublime.

Canciones o grupos que has escuchado: No he escuchado. He mirado pantalla y he retomado el libro L’Amica Geniale

Comida casera… Crema de calabaza y salchichas frescas con verduras al horno.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Joder, esto. La situación en Lesbos ha superado toda insostenibilidad posible en estas últimas semanas. Y si las instituciones no hacen algo los propios habitantes de la isla la van a liar muy gorda.

Me ha cabreado: Mi falta de energía para hacer cosas. Tampoco mucho, cositas.

Me ha alegrado: Ver que la gente a la que más quiero sigue sana.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Me habría ido a Amsterdam para un evento enorme que se canceló y para el que acaban de anunciar nueva fecha: 14-16 agosto. ¿Es o no es la peor fecha del mundo? ¿Es que los norteños no saben que el 15 de agosto se para el mundo en todo el Mediterráneo?

Foto del día 14: El techo de mi casa ha sido lo más visto por mis ojos el día de ayer