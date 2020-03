Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, paso del “me estoy viciando a las RRSS” a “este es definitivamente el mejor meme del día”.

¿Te has duchado? SÍ. Ha sido una ducha sanadora de la que he salido bailando. Para ver más… go to my Instagram.

¿Has salido de casa? Rapidito con 🐶. Una pasada de día hoy ☀️ ☀️ ☀️

Pelis o series que has visto: No recomiendo Lost in Translation al final.

Canciones o grupos que has escuchado: Ponte esto en la ducha, por dios.

Comida casera… Arroz con cosas. ¿Qué cosas? 👉 Combinado de setas + pimiento verde + calabacín + arroz blanco + condimentos(sal+pimienta+comino+perejil) + salsa de soja.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Se ha aplazado el Primavera Sound a finales de agosto… Me da como yuyu.

Me ha cabreado: A mí nada, pero yo he cabreado a mi hermana. Pobre. Ahora iré a ver si ya se le ha pasado.

Me ha alegrado: Mi hermana ha picado a la puerta de repente, y venía con un plato…¡de tostones/patacones/como sea que tú le llames!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pasar mucho tiempo en la calle, con este día tan bonito.

Foto o vídeo del día 14: Hacer de mi madre uno de esos memes que están de moda de “madre reaccionando a la letra de safaera”.