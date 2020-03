Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy a tope, no sé qué ha pasado, pero se han generado mil debates en mi cabeza.

¿Te has duchado? Sí, ya no me vais a pillar nunca.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: He empezado y terminado una serie de cuyo nombre ni quiero ni puedo acordarme porque es malísima y lo he borrado de mi cerebro, así que he durado un corto (pero intenso) capítulo.

Canciones o grupos que has escuchado: Black Sabbath. Yo voy así, de Bad Bunny a Black Sabbath, y feliz.

Comida casera… Sobras, reinventando platos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy coronavirus ha eclipsado todos mis debates, perdonadme.

Me ha cabreado: Mi grupo de familia de What’s App que igual te pasan un vídeo de 17 minutos de alguien exponiendo una posible conspiración, que un problema matemático con relojes, libros y formas geométricas. Si alguien me está leyendo, que sepáis que he silenciado el grupo.

Me ha alegrado: Mi gato.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ayer dije que jugar un partido de fútbol pero no juego los viernes, juego los sábados. Conclusión: no sé en qué día vivo.

Foto del día 14: Mi gato Stitch.