Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Pues los vecinos de al lado están con el karaoke todo el día y estamos a punto de saltar la tapia!

¿Te has duchado? Hace 5 minutos

¿Has salido de casa? Si, he ido a arrancar el coche de mi novia y comprar helado y Donuts. Siempre con mascarilla y guantes

Pelis o series que has visto: Hoy he estado de limpieza y cocina, no ha dado tiempo al recreo aún.

Canciones o grupos que has escuchado: El tractor amarillo, Chenoa, Maluma, todo gracias a los vecinos …

Comida casera… Risotto de Calabaza

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Pues es imposible, el confinamiento para todo el mundo durante 2 semanas.

Me ha cabreado: Hoy nada!

Me ha alegrado: Que estamos bien de salud y bastante animados

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir a la montaña, playa, cualquier cosa fuera de la ciudad.

Foto del día 14: Mi risotto!