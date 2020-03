Conocidxs con coronavirus: 6

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Día de descanso mental

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No he salido más allá de mi patio para hacer algo de ejercicio.💪

Pelis o series que has visto: He empezado a ver The Wire. A ver qué tal, me han hablado muy bien de ella.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy os quiero recomendar a Christian Scott. Es un trompetista from New Orleans y creo que estudió en Berklee. Tiene una trilogía de álbums llamada The Centennial, muy recomendable. Os dejo un enlace de un directo donde lleva la misma banda que cuando los vi en la BARTS.

Comida casera… Hoy oficialmente ha terminado la temporada de calçots en casa de los abuelos. Así que para mi ha sido: Calçots con romesco, butifarra y mongetes del ganxet.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy ha muerto un titán de la música clásica: Kryztof Penderckl, pero no consigo encontrar ningún periódico que lo cubra. Sad. Update 20:00: ha salido en un par de páginas…

Me ha cabreado: Ver gente en IG reuniéndose para hacer bbqs de domingo con la que tenemos montada.

Me ha alegrado: He pasado la tarde jugando con mi hermano the old way. Nada de tecnología, nos las hemos apañado bastante bien.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Día del Señor, quizás una ruta + almuerzo por la montaña y por la tarde relax para preparar la jornada nocturna de trabajo.

Foto del día 15: Creo que esta es la novia de Roberto. No sé si me gusta para él. Meow.😼