Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Hoy la mente estaba centrada solamente en hacer ejercicio y tomar el sol. Bien.

¿Te has duchado? 2 veces.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Devs. Misterio, drama, sci-fi, tecnología, filosofía… mola. Un poco vacua, pero entretenida.

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy nada.

Comida casera… Galtes de porc al forn amb verduretes i arròs. Espectaculars. Qué gordo que voy a salir de esta…

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esto es la risa.

Me ha cabreado: Nada. Mis vecinos siguen mosqueándome, pero es que eso es fácil, y más en mi querido barrio (Gràcia).

Me ha alegrado: La respuesta de tantos de mis amigos a mi gruñonismo de ayer.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pasear por La Garrotxa con mis amigos y sus familias.

Foto del día 15: Este meme que me ha parecido exquisito.