Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Cada ve que llego a esta pregunta me quedo en blanco. Is that a good thing or a bad thing?

¿Te has duchado? Sip.

¿Has salido de casa? También. He hecho recados y paseado el perro.

Pelis o series que has visto: Hemos acabado de ver El Hoyo, que no ha estado mal, y hemos empezado a ver Tiger King, que promete molar MUCHO.

Canciones o grupos que has escuchado: Wait a minute, de WILLOW y Boxes of bush de Bugzy Malone

Comida casera… Hoy hemos horneado el pan casero. Muy bueno, joder.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo del aplauso a Amancio Ortega ha sido heavy. Aunque creo que ha sido más fake news que otra cosa.

Me ha cabreado: Tener YA MISMO agujetas después de una sesión de ejercicios en casa. ¿En tan mala forma estoy?

Me ha alegrado: Bailar por casa con Aida y Tilde y jugar a un Pub Quiz con nuestros amigos por Zoom esta noche.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Dor-puto-mir

Foto del día 15: Homemade bread porn