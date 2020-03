Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí. ¿Esta pregunta está pensada para registrar en qué día nos explota el cerebro?

¿Te has duchado? Sí. Y he pensado que tengo que trabajar eso de estar tanto tiempo dentro de la ducha con agua calentita. Voy gastando agua y después me lavo los dientes con un cepillo de dientes de bambú porqué tenemos que salvar al planeta.

¿Has salido de casa? Nopeee

Pelis o series que has visto: Pues tengo que comunicaros que he terminado You. Y vaya con el final. No me lo esperaba para nada. De verdad. La temporada 1 me sirvió para ponerme el Instagram en privado y borrar a todos los desconocidos/personas con las que no me hablaba. Y la 2 me ha servido para flipar en colores. Aparte de esto, continuo con Unbelievable. Solo he visto el primer episodio y qué puta pereza y rabia si cada vez que una mujer es agredida sexualmente tiene que pasar por todo lo que he visto para denunciar. 🤬

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy me he despertado con esta canción. Y he escuchado esta también que tiene una historia muy graciosa detrás. Ahí va. El niño que estaba cuidando el año pasado en Italia (7 años) me dijo que esta canción era de Queen y yo no me lo creía. Estaba convencidísima de que era una canción del anuncio de Dacia Duster. Me pidió mi móvil para buscar la canción. Efectivamente, era de Queen. Me calló la boca un niño de 7 años con más cultura musical que yo. Lamentable.

Comida casera… En mi casa los domingos son día de vermut (de Reus, obviously), olivas, berberechos, patatas (de marca blanca de l’Esclat ya que Josemari dice que son más buenas que las Lays 🧐) y paella. Por la tarde pancakes amb Nutella i maduixes.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Se avecina nuevo HUM mañana. Fuente 100% fiable. Vale, han borrado el hilo pero me he informado. The hum (zumbido en español jejeje), es un sonido que solo el 2% de la población mundial puede escuchar. Normalmente, sucede por la noche y se escucha worldwide (como Pitbull). Aquí más info. ¿Creéis que existe realmente o es fake?

Me ha cabreado: Pues que mi padre ha hecho que mi bici (MI BICI) sea estática para poder hacer ejercicio. Y pues eso, si no la puedo volver a usar ya sé quién me va a comprar una.

Me ha alegrado: El grupo de Whatsapp de la familia. De verdad, sigo manteniendo mi postura de que nos estamos volviendo todos locos con el confinamiento.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Domingo. Día de vermut por la mañana y peli y manta por la tarde. Y pelis de domingueo típicas de TV, infidelidades, amante celosa mata a la mujer, ahora supongo que deben estar con las de Semana Santa…

Foto o vídeo del día 15: Pues en el grupo de Whatsapp de mi familia, mi madre ha enviado un audio de 00:01 segundos y es esta maravilla. ¿Cómo envías un audio así en tiempos de coronabicho?