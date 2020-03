Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yup. All in. Thinking about alternatives. Glocal futures and alt currencies.

¿Te has duchado? Sí, en una ducha muy limpia.

¿Has salido de casa? Sí, a saludar a los terneros. Se escapan para comer trébol prohibido. Os adjunto una foto.



Pelis o series que has visto: Gustavo Fring! Los Pollos Hermanos!!! Oh, this’ gonna hurt!

Canciones o grupos que has escuchado: John Maus’ Keep Pushing On

Comida casera… Muesli with sunseeds, linseeds, nuts, no bolts, banana, manzana and love, lots of it.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Nee, heut’ ist Sonntag.

Me ha cabreado: No tener buenos altavoces para escuchar música ALTA.

Me ha alegrado: He juntado todos los iconos que ha creado Angel para la revista a lo largo de estos 3 años que trabajamos con su maqueta.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Todavía de resaca, supongo. Esta vez de haber bebido demasiadas mimosas.

Foto del día 15: Los primeros iconos creados para la edición de febrero, marzo y abril de 2017.