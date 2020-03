Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, bastantes. Todo bien. Aún mantengo la cordura.

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No. Lo más parecido ha sido subir al terrado a tender.

Pelis o series que has visto: He acabado Modern Love. Mola bastante y son solo 8 capitulitos. Y también he visto Lo de Évole. Y sigo pensando que es un puto buen periodista.

Canciones o grupos que has escuchado: Esto que me han pasado por whatsapp y luego he seguido con un disco suyo mientras cocinaba

Comida casera… Melitsanosalata (ensalada de berenjena asada), y curry de verduras con arroz. Todo muy yummy.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ya ha llegado el coronavirus a los campos de refugiados de Lesbos.

Me ha cabreado: Nada, la verdad.

Me ha alegrado: La gente con la que he hablado.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría en Amsterdam preparando un evento que habría empezado mañana.

Foto del día 15: El vermut de los domingos de poblesequeños y allegados, incluyendo los nuevos fondos de pantalla en zoom que incluyeron el Primavera Sound, un pub, Nowhere y Lu saliendo en barca hinchable de las Sierras con un esguince.