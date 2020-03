Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Demasiadas cosas piensa. No puedo concentrarme con el manual de derecho…

¿Te has duchado? Sí. El outfit de hoy, ñe.

¿Has salido de casa? A respirar con 🐶. Vaya día ☀️ 🥺

Pelis o series que has visto: ninguna… hasta que no me acabe el manual de derecho nada! Me estoy auto-castigando.

Canciones o grupos que has escuchado: Acabo de descubrir este grupo, Chicano Batman y está geniaaaaal.

Comida casera… Hoy he hecho yo los patacones. Receta: Plátano macho frito, aplastado y frito otra vez, añades sal y listo!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo de Anuel, Karol G y “Yo Perreo Sola”. Jajajajaja. Ni siquiera voy a poner el link de esto. Sorry.

Me ha cabreado: No haberme acabado el manual de derecho, jopeee.

Me ha alegrado: Conversaciones divertidas a distancia, que a la vez me entristecen porque no quiero que sean a distancia.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hoy es domingo… ¿estar triste porque mañana es lunes?

Foto del día 15: Mis patacones quemaditos, pero ricos.