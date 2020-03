Conocidxs con coronavirus: 5

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Totalmente out, pero estoy bien.

¿Te has duchado? Yes

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Icarus, sobre el dopaje de deportistas.

Canciones o grupos que has escuchado: Desde el nuevo disco de Bad Bunny a Joan Baez.

Comida casera… Aun no he hecho el pastel de queso 😭 Solo he hecho sopa y ensalada 😔

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Cinco años de la Ley Mordaza, más de 500 millones recaudados.

Me ha cabreado: Nada en concreto y todo en general.

Me ha alegrado: Claramente el vídeo de la madre de Niki, me ha dado la vida.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Salir a pasear 100% con el buen tiempo que ha hecho.

Foto del día 15: Jope no tengo fotos que describan mi día…