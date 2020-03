Conocidxs con coronavirus: 6

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Bien, trabajando a tope ahora mismo para ver cómo adaptar mi TFG a esta situación.

¿Te has duchado? Siiiiiiii 🛀🏻

¿Has salido de casa? Nooo. Igual mañana a hacer la compra porqué ya no me queda agua casi.

Pelis o series que has visto: Crimes (United Kingdom). Es de Netflix y sigue el formato de los interrogatorios previos a las sentencias. Entretenida.

Canciones o grupos que has escuchado: Red Mountains – Slow Wander. Hoy os dejo este album que me transporta directamente a estar cruzando valles interminables. ⛰

Comida casera… Since he visto que he pillado unos kilitos de confinamiento, sigo con el puré, el arroz y algo de carne. 💪

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: North Korea launches sixth unidentified projectile in under a month. Todos con el coronavirus, y Corea del Norte a lo suyo.

Me ha cabreado: He leído en Facebook que la GU ha identificado a dos manteros (de la Asociación de Manteros) que llevaban días cosiendo mascarillas y batas para hospitales catalanes. Al ver que no tenían NIE les han dicho que no podían volver al taller a ayudar a frenar la situación del COVID-19.

Me ha alegrado: Hoy he hecho un Skype con Gemma – mi 4o amor después de la batería, la moto y Roberto – y me ha contado cómo le va por su pueblo de 4 gatos.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Descanso por la mañana, uni a hacer derecho, BCNMés, ensayo, Cheng Ji y buscar un alma caritativa que me acoja en Barcelona para no volver a mi pueblo para unas horitas.

Foto del día 16: Deseando que para agosto todo esté en calma y pueda ir a Praga a disfrutar de este pedazo de festi.