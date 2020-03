Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Llevo horas solo recordando comedias de humor de brocha gorda de más de 10 años, es eso pensar?

¿Te has duchado? Sí. Ha sido así desde que empezó “esto” y será así hasta el fin de mis días.

¿Has salido de casa? Nein.

Pelis o series que has visto: Ayer vimos Richard Jewell, la última de Eastwood dirigiendo. Muy recomendable. Hoy (tras una semana de insistencia por parte de amigos) hemos empezado a ver Tiger King. Pinta que a mí me va a encantar y Jenny la va a detestar.

Canciones o grupos que has escuchado: La recomendación de Aleix de ayer (Christian Scott, me ha encantado). Y mi efusiva recomendación de la semana: este directazo de Elephant Gym, una gran banda de Taipei (que descubrí allí hace unos años), de lo mejorcito de math rock que han agraciado mis oídos.

Comida casera… Restos de sopa de pollo y arroz salvaje, con un poco de espinacas salteadas. Para cenar voy a preparar mapo tofu, un clásico en mi casita, a ver qué tal…

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lolazo del día 👉 here.

Me ha cabreado: Verme gambitear en la home de BCN Més. Que noooo. Nada, estoy pancho.

Me ha alegrado: Las plantas en casa, sobretodo tras este finde de sol apoteósico, están eufóricas. Todo brota y está verde, mola.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Al ser un lunes así de mierdosín, tomarme como 3 cafés de Three Marks Coffee de la maravillosa cafetera de mi estudio.

Foto del día 16: He tenido un día poco “eventual”. Los memes han sido lo mejor. Si queréis más mandanga pedirme por Whatsapp.