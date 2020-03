Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Things like “I really don’t like this question anymore”. But yeah, still working.

¿Te has duchado? Sí, después de una buena sesión de ejercicios y algo de yoga.

¿Has salido de casa? Sure thing. Clásico paseo perruno matutino y al mediodía. Por la noche la saca Aida. También aproveché para comprar 15 kg de comida para Tilde, ya que no sabía si las tiendas de animales iban a estar abiertas a partir de mañana.

Pelis o series que has visto: TIGER KING. ’nuff said.

Canciones o grupos que has escuchado: Le estoy pegando fuerte al nuevo de Dua Lipa. Pop comercial with a twist. Cool.

Comida casera… Ayer fue día de leftovers: liquidar la sopa de pescado, algo de hummus, empedrat…

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Va, dos narconoticias 👇

1: Narcopisos still working

2: Peña que manda droga por Glovo

Me ha cabreado: A ver, no es cabreo, pero me frustra no saber de dónde ha salido el pico de visitas que hemos tenido en la web de BCN Més. I wanna now!

Me ha alegrado: Que los Minions cumplen a rajatabla con sus artículos y entregan muy buenos textos. Merecen un reconocimiento.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Cargar todos los artículos de la revista a la web, preparar las imagenes, currarme el SEO y, posiblemente, comer en De Paula.

Foto del día 16: En serio, mirad Tiger King. Rednecks a tope.