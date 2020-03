Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Yes, still thinking things. Massa.

¿Te has duchado? Siiiii

¿Has salido de casa? No, y creo que no voy a salir en unos días porqué yo no soy la que compro.

Pelis o series que has visto: Continuo con Unbelievable. Ahora que miro esta palabra más de 2 veces, seguro que la he escrito mal en los anteriores posts. Y después Los Simpsons a la hora de comer, para no perder las tradiciones de adolescente.

Canciones o grupos que has escuchado: ¿Os acordáis de esta canción? Durante el resto del día he escuchado podcasts de Crims y alguno de #MésRadio

Comida casera… Os dije que empezaba con la dieta hoy, y así ha sido. Verdura, pollo a la plancha y pasta al pesto para comer (todo en cantidades no muy grandes). Para merendar un smoothie 🍓y para cenar ahora veré.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: ‘Es lupus’: cuando tu medicación habitual se agota por COVID-19. ¿Qué nos está pasando? Please, reflexionemos.

Y este artículo de opinión. “La mort ja és solitària, per això ningú vol morir sol en unes emergències atapeïdes, en una residència d’ancians confinada, en un hospital de campanya, en un passadís de lliteres sense oxigen suficient.”

Me ha cabreado: Esto me ha cabreado, pero no mucho. Yo tenía que ir a Groningen (donde estuve viviendo el año pasado y si sois amigos míos ya lo habréis escuchado 1805283059 veces) para el puente de mayo – quería ir para el Koningsdag a utilizar toda la ropa naranja que me compré pero estaban los vuelos muy caros. Vueling me envió un mensaje diciéndome que o cambiaba las fechas o me reembolsaban el dinero. Opté por el reembolso ya que el futuro es bastante incierto. Hoy me llega un mail de Vueling diciéndome que me lo acaban de reembolsar con PUNTOS VUELING. I want my money broooooo. En realidad solo me ha cabreado momentáneamente, después he contado hasta 10 y me he vuelto a relajar. I have puntos vueling, ue ue ue para viajar no sé cuando porqué está la cosa muy mal.

Me ha alegrado: Escuchar a Joe diciendo coronabicho en uno de los podcasts. Minuto 1:10.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? I don’t like mondays. Lo mateix que el dilluns passat.

Foto del día 16: Pues aquí mis pies (un día os muestro mis pies y me decís si son feos o no) con mis únicas bambas. Sí, estoy haciendo workouts con estas bambassssss. 😩 ¿Puedo estar menos preparada para el fin del mundo?