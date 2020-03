Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Waking up still.

¿Te has duchado? Ahora, hoy. Spa day.

¿Has salido de casa? No. Tiempo meh.

Pelis o series que has visto: Recomiendo Better Call Saul. Pero también recomiendo Last Kingdom porque Utred is the son of Utred.

Canciones o grupos que has escuchado: Un podcast sobre el Millenium Dome en Londres gracias a los Long Reads de The Guardian. Son maravillosos. Fantásticos!

Comida casera… Ayer hice un omelette para “desayunar” con cebolla, pimiento rojo, asparagus y queso cheddar (#dinerstyle), una pica pica de quesos y embutidos, y weed butter in the crockpot.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo del Millenium Dome cuenta, ¿no? Si no, vamos a ir con un poco de huerto urbano. No tires nunca una cebolla que se ta ha brotado.

Me ha cabreado: Internet problems during quarantine. NOT cool.

Me ha alegrado: Un video conference con un par de amigos y ver y reír de cómo la cuarentena está afectando a diferentes personas. #joshnopuededejardemoverse #comounniñode4años

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Oficinaaaaaaa. Cafecito. Reparto de la revista. Y preparaciones para Flors al Mercat edición primavera 2020.

Foto del día 16: My mom sent me this photo of a cool old newspaper clipping about my grandfather.