Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, pienso, pienso.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Seguiré con Detrás del instante, de la 2

Canciones o grupos que has escuchado: Hoy no he tenido mucho tiempo, he escuchado radio de fondo por la mañana.

Comida casera… He comido el curry con arroz que sobró de ayer.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Se ha muerto Manolis Glezos, héroe de la Resistencia en Grecia. Este hilo y este artículo explican su vida. Aviso para navegantes: emocionan bastante.

Me ha cabreado: Gente que insulta en redes sociales.

Me ha alegrado: Hacer un vídeo de felicitación para una persona que cumple años el próximo finde, y cuyo fin de semana y encuentro a 6 bandas aquí en BCN hemos tenido que cancelar. Se me ha ido bastante la pinza y he acabado haciendo un vídeo editado, y disfrazándome de pitonisa con bola y todo para leer el futuro y ver cuándo vamos a vernos de nuevo. Obviamente salió 2020. Y luego pasé el resto de la tarde con el atuendo de adivinatriz, con pañuelo en la cabeza y mil collares. Cause why not.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría volviendo de Amsterdam esta noche después de arrancar un evento gordo.

Foto del día 16: Mi altar de pitonisa con su bola de cristal. Se me está empezando a ir, ¿verdad? I blame the cuarentena.