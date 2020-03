Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sí, que me quedan 20 páginas del manual de derecho, ¡y pienso acabar de leerlas hoy!

¿Te has duchado? No. Es algo que he decidido nada más despertarme.

¿Has salido de casa? Con 🐶. Rapidito.

Pelis o series que has visto: Hasta que no acabe el manual de derecho nanai.

Canciones o grupos que has escuchado: También me he puesto un rato el grupo que descubrí ayer. Este álbum en concreto.

Comida casera… Mi madre ha hecho garbanzos con espinacas para comer. Y también patacones (con el último plátano macho que quedaba ya).

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Muchas cosas. Lo de Goicoechea siendo agredida por su novio, que me ha pasado Paula. Lo de gente siendo hackeada supuestamente a través de houseparty. Y había algo más, si me acuerdo, lo pongo.

Me ha cabreado: Joder. Esto lo tengo muy reciente, ¿vale? Así que lo voy a expresar probablemente con más importancia de la que tiene. Pero llevo toda la tarde fantaseando con comer pan con margarina porque es lo que más me apetece en el mundo con mi estado de ánimo (regla), energía (nula) y apetito actual (no muy exigente). Te lo juro. Estaba pensando “5 páginas más” y a por el pan con margarina, ¡vamos! Y voy al salón y se han acabado el pan. Te juro que se me saltan las lagrimas. Para ilustrar mejor mis sentimientos, adjunto este vídeo donde a una chica que tiene la regla se le cae la tortilla de patatas 2 veces. I feel her.

Me ha alegrado: PUES YA NO ME ACUERDO. PORQUE ESTOY PENSANDO EN EL PAN CON MARGARINA.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Salir a comprar pan. Pero no. Como soy buena ciudadana no saldré solo por eso. Lloraré y comeré aceitunas.

Foto del día 16: la margarina, sin el pan