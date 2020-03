Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

How’s that brain of yours? Still thinking things? Sigo con el tiovivo, pero ahora bastante bien. Ganas de que acabe todo.

¿Te has duchado? Si, me he puesto bien guapo.

¿Has salido de casa? No, quería ir a comprar pero al final me he liado con otras cosas.

Pelis o series que has visto: Heridas Abiertas, miniserie de Netflix

Canciones o grupos que has escuchado: Bad bunny

Comida casera… Mmmm…. Ensalada de quinoa, poco original pero riquísima

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Los ladrones aprovechan el estado de alarma para robar un cuadro de Van Gogh en un museo holandés.

Me ha cabreado: Mis nervios de hoy.

Me ha alegrado: Que no paramos en BCN Mes y el pedazo equipo que somos.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hace meses que no voy al cine, con palomitas y bebida extragrande.

Foto del día 16: