Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Like a yo-yo.

¿Te has duchado? Hoy sí. Además, por si fuera de interés, he rapado el poco pelo que me queda (nivel 2, lo típico) y he arreglado la barba y todo. Somebody’s gonna get lucky tonight!

¿Has salido de casa? Nyet.

Pelis o series que has visto: Better Call Saul, whose real name is Slippin’ Jimmy, whose real name is James McGill, and who should be a model for all those living through times such as these.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: 👉Esto 👈 Está pasando en los EEUU, y en Alemania. No sé si también está pasando aquí.

Comida casera… Hoy restos, restos y restos. Pero rico, rico.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Las grandes superficies especulan con bienes de primera necesidad y disparan los precios.

Me ha cabreado: Una sesión de crazy brainstorming sobre cómo salir de esta crisis que llegó a nada (de momento). Mañana más.

Me ha alegrado: He colocado de manera mega-cutre un tubo LED para alimentar al vivero en casa. Todo un temo, os aseguro.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? I just don’t know anymore, you guys. I just don’t know.

Foto o vídeo del día 17: Look at these little babies. A bo bo bo bo, cuchi cuchi cuuuuu. (Yeah, it was supposed to be a whole shelving unit, in Barcelona, donde hace más calor. #nextyear)