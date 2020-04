Conocidxs con coronavirus: 6

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Uno más uno son siete.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? Sí. Hoy he ido al Bon Preu (ya que tengo descuento de empleado) a hacer la compra de la semana. No había mucha gente. Había dos personas de seguridad en la puerta controlando si la gente llevaba guantes y si entrabas solo. Nada más.

Pelis o series que has visto: He acabado la peli A cure for wellness. Si os gustan las pelis que no entiendes nada, son un poco macabras y tu cabeza va pensando durante la peli qué puede estar pasando… este es vuestro film.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Os dejo un live de Animals as Leaders en el Brutal Assault.

Comida casera… Pasta fresca al pesto y macedonia de kiwi, naranjas, fresas y platano.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy no he visto nada. Solo cosas sobre el coronavirus. Hay más de 100.000 infectados en España.

Me ha cabreado: Día 18 y la gente sigue atiborrando el papel de WC.

Me ha alegrado: Roberto ha aprendido a dar la patita.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Algo de curro en la oficina, clase de derecho y de vuelta al pueblo con la moto

Foto o vídeo del día 18: Mirad quien estaba mirándome mientras estaba haciendo el TFG.