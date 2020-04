Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Raw: realizado y emocionado profesionalmente; pero la madre de una buena amiga ha fallecido… duro.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Más de Tiger King (locura redneck documental) y de My Brilliant Friend (otra gran segunda temporada). Ah, y una recomendación: si veis Westworld, miraros los resúmenes de Screencrush en YouTube! Como todo lo que hacen es brillante.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: El día ñoño acompañaba a este gran álbum de Midlake:

Comida casera… He ayudado a mi mujer a preparar bentos taiwaneses para donar a Healthwarriors (de ahí la realización profesional), y ha sido bonito.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy no he leído NADA las noticias. Ayer tuve de sobras.

Me ha cabreado: El incivismo de mis vecinos sigue siendo insoportable por momentos.

Me ha alegrado: Ver el vídeo de respuesta de los médicos que se han comido lo que ha preparado Jenny.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Prefiero ni pensarlo, hoy ha sido un día digno de ser aceptado sin más.

Foto o vídeo del día 18: Uno de los bentos que hemos mandado.