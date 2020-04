Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Excited! Quiero hacer mil cosas!

¿Te has duchado? Ups…

¿Has salido de casa? Hoy iré al super a comprar cuatro cosas de necesidad vital: cocacola zero, jamón, fuet…

Pelis o series que has visto: Ahora estamos con The Mandalorian. Un poco meh… demasiado hype. Pero Baby Yoda es monísimo *_*

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: El Reverso, un podcast sobre NBA (sí, hay información de deporte aunque no haya deporte)

Comida casera… Aún tiramos de los restos de lo cocinado otros días, pero hoy haré couscous con calabaza

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No sé si cuenta como noticia, pero la que se esta liando en Málaga entre clanes gitanos tiene su guasa.

Me ha cabreado: Tener que hacer la declaración de la Renta. Y, aún no siendo autónomo, me sabe fatal por todos los que sí tengo en mi entorno social y familiar a los que han sableado con la cuota.

Me ha alegrado: Recibir un DM por Instagram sobre el artículo de narcopisos y felicitándonos por la revista :)

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hacerme tatuar por mi hermana, que se ha pillado un kit de handpoke y esta llenándose de tattoos durante el confinamiento

Foto o vídeo del día 18: El susodicho mensaje sobre el Temazo de narcopisos :)