Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Supongo que bien. No sé, estoy viendo cosas que no me gustan y esto me hace pensar mucho.

¿Te has duchado? Hoy no. Pero huelo bien. A rosas. 🌹 (No pasaría lo mismo si tuviera que ir de mi casa a BCN Més con Bicing).

¿Has salido de casa? Nope

Pelis o series que has visto: Dilema. Recomendablíssima aunque tiene un poco de toque de peli de domingo de Antena 3. Reflexión sobre qué aceptarías a cambio de conseguir lo que quieres + ¿es la fidelidad importante? + un poco de secretos violentos por todas partes. ¿Os he convencido para verla?

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: DELLAFUENTE, Novedades Carminha – Ya No Te Veo y esto que me ha hecho recordar lo mucho que me gusta la peli Cinema Paradiso.

Comida casera… Lentejas. Hago las típicas (las típicas de mi casa). Sofreír la cebolla, tomate y sal. Pongo trocitos de carne para que tenga sabor. Añado zanahoria y patatas, añado agua y a hervir 20 mins. Cuando falten como 10 minutos se añaden las lentejas. Y voilà! unas lentejas riquísimas para mantener nuestros músculos a tope para hacer workouts.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Malasia pide a las mujeres que se maquillen para evitar conflictos durante el confinamiento. WHAAAAAAT?

Me ha cabreado: Hoy no me he cabreado pero estoy como de bajona.

Me ha alegrado: Hemos hablado con la propietaria y nos ha bajado 200 euros el alquiler. 50 euros por cabeza. It’s something.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Reunión de BCN Més, trabajar y seguro ir a hacer unas birras y comerme unas patatas de un euro del sitio ese cerca de uni.

Foto o vídeo del día 18: Mis calcetines bastante guays. La próxima son los pies. Ya podéis empezar a prepararos porque son mazo feos.