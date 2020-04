Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Mira, mejorando creo. No hay nada como días lluviosos + corona virus + global meltdown = deep dark

¿Te has duchado? Nope! Y de hecho nos preguntamos si como sociedad usamos más o menos agua en confinamiento, y ¿por qué?

¿Has salido de casa? Are you crazy? Did you see the weather yesterday?

Pelis o series que has visto: Entramos en la 4a temporada de Better Call Saul.

⚠️⚠️⚠️⚠️(Spoiler Alert) ⚠️⚠️⚠️⚠️Chuck ha muerto, y personalmente creo que será el fin para Slippin’ Jimmy. Mi pregunta para vosotrxs es, sigo con Breaking Bad después de Better Call Saul?

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Mira, te pongo un podcast que no llegué a escuchar pero que tengo mucha curiosidad. Epic Gardening podcast (le doy un 6 al podcast en general) publicó un capítulo con el título: Grow Your Own Toilet Paper.

Comida casera… Ayer hice un risotto imperfecto, inspirado en un curso de Confinement Kitchen para aprender a hacer un risotto perfecto. Claramente no he hecho el curso, aún. Y si no sabes que es Confinement Kitchen, pues aquí cariño.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Con cada artículo así me entran más y más las ganas de que esto siga para siempre para que esto pase.

Me ha cabreado: Nubes que no entienden de contextos, claramente. Basta ya.

Me ha alegrado: ¡Plantitas!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Um. Errrr. I’m starting to forget what the old normal was.

Foto o vídeo del día 18: Jejeje ¡¡gracias Andresito!!