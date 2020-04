Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy me he centrado en el trabajo, en lo concreto, sin pensado mucho en el big picture. Ha molado.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? Creo que nunca he vivido un día tan feo aquí. Hemos estado dentro de una nube durante todo el día. Con viento, lluvia… Imposible calentar la casa. Entonces, no, no he salido.

Pelis o series que has visto: Me he dado cuenta que solo hay 4 temporadas de Better Call Saul. Nos quedan 3/4 de la ultima y está claro de va a acabar mal para Jimmy. Muy mal.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Derya Yildirim – Nem Kaldi.

Comida casera… Nada hoy. Hubiera sido el mejor día para otro caldo, pero ya no puedo comer más caldo. Joe nos ha cocinado un risotto de setas y espárragos. Yum!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Quartz Daily Obsession, in the context of bidets, published how much water it takes to produce 1 roll of toilet paper: 140 liters. That can’t be right, can it? I hope it isn’t. I’ll investigate tomorrow and report back.

Me ha cabreado: Tener que cerrar el trimestre contable, pensar en pagos, IVA, …

Me ha alegrado: Releer columnas viejas de David Ovejero y Judith Alarcón. Os dejo una que me ha hecho reír bastante.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Reunión con todo el equipo por la mañana, grabar un News Desk con Esperanza, saludar a los bici mensajeros que estarían repartiendo la edición de abril…