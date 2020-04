Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Yo estoy bien; pero pienso bastante en cuánto va a durar esto, y me temo que va para laaaaargo

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Anoche empecé Tiger King pero me dormí. Nada en contra, soy yo. Y la seguiré viendo, pero antes quiero acabar detrás del instante.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Varios podcast de Més Radio. Molan mazo.

Comida casera… He hecho garbanzos. Con una parte he hecho hummus, y con la otra tengo que ver qué me invento. Me hecho unos enrollaos de pan de pita, hummus, pollo, pimiento bien pochado y espinacas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ha habido un terremoto al lado de mi pueblo. Minimal. Solo ha llegado a mí porque un amigo de mi madre se lo ha contado justo cuando estaba hablando con ella. Pero es una noticia y no es de Coronavirus, así que se vale, ¿no?

Me ha cabreado: La sensación de que no he hecho nada de provecho en todo el día

Me ha alegrado: Que ha habido hasta tres situaciones absurdas que me han hecho descojonarme sola a carcajadas.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Salir a la calle, oh my god! Ir a la ofi, currar en FaM, ir al gym, tomar cañas, lo normal pre-pandemia.

Foto o vídeo del día 16: El terremotoorrrllll :D