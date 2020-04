Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Un poco rallada.

¿Te has duchado? Yessss

¿Has salido de casa? menos de 2 min en la calle con 🐶

Pelis o series que has visto: Voy a ver Her hoy definitivamente, mañana te cuento.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Esta recién estrenada canción junto al recién estrenado videoclip de María Escarmiento, que me parece que no están NADA MAL.

Comida casera… Avui res. Pero en seguida me haré algo gordo que tinc gana.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Avui res. Estoy dispersa.

Me ha cabreado: yo misma un poco.

Me ha alegrado: Descuentos en FILMIN para gente con Carnet Jove. SORRY por la mitad del equipo que no puede usarlo. jojojo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? ¿Qué día es hoy?

Foto o vídeo del día 18: No ha pasado nada interesante. Pero al menos estoy bien acompañada ❤️.