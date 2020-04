Conocidxs con coronavirus: 6

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Va a ratos pero, en general, great!

¿Te has duchado? Yes!

¿Has salido de casa? Not at all

Pelis o series que has visto: Vi American Honey y no sé muy bien qué decir… Shia LaBeouf tiene pinta de ser así en la vida real y de no ducharse.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Lady Leshurr & KYNE

Comida casera… Pastel de queso!!!!! 🤟🏼

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ostia sí que tiene relación con corona pero es que me quedé flipando…👉 This.

Me ha cabreado: Que el gobierno malasio (en la noticia anterior) lo retire en plan “ay!!! qué torpe era broma!!!”

Me ha alegrado: Lady Leshurr!!!!!!!

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Lo guay sería pensar en: ¿si te dejaran salir qué harías right now? 100% me iría a comer tapas y echar unas cervezas con mis amigos hasta reventarrrrr!

Foto o vídeo del día 18: Es mi pastel de queso empezado. Cero instagrameable la foto pero muy bueno :)